Экипаж севшего на мель под Анапой сухогруза обеспечили продуктами

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза четвертые сутки стоит на мели под Анапой, куда его выбросила прошедшим «штормом века».

Источник в морской службе сообщил о том, что экипаж остается на судне, эвакуация морякам не требуется.

«Провизия у них есть, об эвакуации речи не идет. В дальнейшем будет проводиться расследование инцидента», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Работы по снятию сухогруза с мели могут начать сразу после улучшения погодных условий.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В морпортах продолжают действовать ограничения судоходства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 27 ноября шторм сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель около поселка Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза с 2,8 тыс. т ячменя. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта. Среди моряков пострадавших нет. По данным Росморречфлота, судно находится в нормальном состоянии, течи нет. Сухогруз находится в прибрежной полосе акватории в поселке Витязево напротив прохода к морю на улице Черноморской. В интернете начали предлагать платные экскурсии к стоящему у берега кораблю.