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Экипаж севшего на мель под Анапой сухогруза обеспечили продуктами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekipazh-sevshego-na-mel-pod-anapoj-suhogruza-obespechili-produktami
Экипаж севшего на мель под Анапой сухогруза обеспечили продуктами
Фото соцсети

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза четвертые сутки стоит на мели под Анапой, куда его выбросила прошедшим «штормом века».

Источник в морской службе сообщил о том, что экипаж остается на судне, эвакуация морякам не требуется.

«Провизия у них есть, об эвакуации речи не идет. В дальнейшем будет проводиться расследование инцидента», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Работы по снятию сухогруза с мели могут начать сразу после улучшения погодных условий.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В морпортах продолжают действовать ограничения судоходства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 27 ноября шторм сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель около поселка Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза с 2,8 тыс. т ячменя. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта. Среди моряков пострадавших нет. По данным Росморречфлота, судно находится в нормальном состоянии, течи нет. Сухогруз находится в прибрежной полосе акватории в поселке Витязево напротив прохода к морю на улице Черноморской. В интернете начали предлагать платные экскурсии к стоящему у берега кораблю.

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