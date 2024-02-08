Двоих лихачей на BMW осудили за драку на Ейском шоссе в Краснодаре

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор двоим участникам драки на Ейском шоссе в Краснодаре, которых обвиняли в хулиганстве.

По данным суда, вечером 30 июля 2023 года парень за рулем BMW ехал по Ейскому шоссе, при этом демонстрируя опасную для окружающих манеру вождения. В салоне находились четверо молодых людей. Компания остановилась на островке безопасности в районе улицы 3-я Тихая.

Молодые люди вышли из машины. Компания вела себя аморально. Мимом проходил местный житель и сделал молодым людям замечание. В ответ на это двое парней набросились на мужчину и начали его избивать.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. В суде парни раскаялись и извинились за свой поступок. Со 2 августа 2023 года оба находились под стражей в СИЗО. Суд назначил одному подсудимому 1 год исправительных работ, его приятелю — 11 месяцев работ.

С учетом времени содержания под стражей назначенное судом наказание считается отбытым. Парней освободили из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях 30 июля 2023 года появились несколько видеороликов, на которых была запечатлена компания молодых людей и полуобнаженная девушка, которые ехали на автомобиле по Восточному обходу. Девушка ехала крыше автомобиля, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. На одной из улиц Краснодара девушка разделась и начала танцевать на капоте машины. Местный житель сделал молодым людям замечание, за это его избили. В полиции провели проверку, по факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ехавшую на крыше машины 18-летнюю пассажирку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.