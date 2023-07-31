Водителя иномарки из скандальных видео с обнаженной девушкой оштрафовали в Краснодаре

Сотрудники полиции проводят проверку по фактам нарушения группой молодых людей общественного порядка, перевозки пассажиров вне кабины автомобиля, повреждения дорожной разметки и драки на Ейском шоссе.

Сейчас устанавливаются личности всех участников. Водителем иномарки оказался 22-летний житель Сочи, в тот же день его оштрафовали инспекторы ДПС на 1 тыс. рублей за нарушение правил перевозки людей на Ростовском шоссе. За все правонарушения, в том числе находившейся в компании девушке, грозят штрафы в размере до 12 тыс. рублей, а также 15 суток ареста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Личность мужчины, на которого напали с кулаками молодые люди, устанавливается. При наличии него телесных повреждений, действиям молодых людей также дадут правовую оценку в рамках административного и уголовного законодательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях 30 июля появились несколько видеороликов, на которых была запечатлена компания молодых людей и полуобнаженная девушка, которые ехали на автомобиле по Восточному обходу. Девушка ехала крыше автомобиля, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. На одной из улиц Краснодара девушка разделась и начала танцевать на капоте машины. Местный житель сделал молодым людям замечание, за это его избили.