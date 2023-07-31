Полиция Краснодара ищет участников скандальных видео с обнаженной девушкой, дрифтом и дракой

В соцсетях 30 июля появились несколько видеороликов, на которых была запечатлена компания молодых людей и девушка, которые ехали на автомобиле по Восточному обходу.

На записи из соцсетей видно, что девушка ехала на крыше автомобиля, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. Вечером машину запечатлели на одной из улиц Краснодара. На кадрах запечатлено, как девушка раздевается, сидя на крыше машины. Позже иномарку догнал другой автомобиль, водитель которого устроил дрифт. Обнаженная девушка забралась на капот, остальная компания устроила танцы возле машины на обочине.

Жителей возмутило такое поведение молодых людей, в результате произошел конфликт, который также попал на видео.

Сейчас всех участников инцидентов разыскивает полиция.

«По факту выявленной в сети интернет публикации полиция Краснодара проводит проверку. Устанавливаются личности участников инцидента. По окончанию разбирательства их действиям будет дана правовая оценка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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