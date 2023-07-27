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Полиция проводит проверку по факту драки с участием камерунского фаната Зомо возле парка «Краснодар»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-provodit-proverku-po-faktu-draki-s-uchastiem-kamerunskogo-fanata-zomo-vozle-parka-krasnodar
Полиция проводит проверку по факту драки с участием камерунского фаната Зомо возле парка «Краснодар»
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел в парке «Краснодар» возле «Панорамы». О драке известного иностранного болельщика «быков» Зомо в соцсетях рассказали очевидцы.

«Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Вместе с тем на основании выявленной в интернете информации инициирована проверка, в ходе которой будут установлены участники драки и их действиям дана правовая оценка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известный фанат ФК «Краснодар» Зомо подрался с приезжим возле парка. О причинах конфликта пока ничего не известно. Информация уточняется.

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