Полиция проводит проверку по факту драки с участием камерунского фаната Зомо возле парка «Краснодар»

Инцидент произошел в парке «Краснодар» возле «Панорамы». О драке известного иностранного болельщика «быков» Зомо в соцсетях рассказали очевидцы.

«Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Вместе с тем на основании выявленной в интернете информации инициирована проверка, в ходе которой будут установлены участники драки и их действиям дана правовая оценка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известный фанат ФК «Краснодар» Зомо подрался с приезжим возле парка. О причинах конфликта пока ничего не известно. Информация уточняется.