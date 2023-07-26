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Известный фанат ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки в парке. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izvestnyj-fanat-fk-krasnodar-zomo-stal-uchastnikom-draki-v-parke-video
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел в парке «Краснодар» около микрорайона «Панорама». Информация об этом появилась в соцсетях вечером 26 июля.

Очевидцы сняли конфликт на видео и выложили в соцсетях. На кадрах видно, что известный фанат «Краснодара» Зомо дерется с приезжим.

О причинах конфликта пока ничего не известно. Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», музыкант Зомо приехал в Краснодар из Камеруна в 2018 году во время чемпионата мира. Он стал болеть за ФК «Краснодар». И посвятил клубу одну из своих песен. В июле 2020 года он стал гостем программы «Хорошее утро» на телеканале «Кубань 24». В эфире он исполнил свою новую песню, посвященную «быкам».

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