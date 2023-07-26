Известный фанат ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки в парке. Видео

Инцидент произошел в парке «Краснодар» около микрорайона «Панорама». Информация об этом появилась в соцсетях вечером 26 июля.

Очевидцы сняли конфликт на видео и выложили в соцсетях. На кадрах видно, что известный фанат «Краснодара» Зомо дерется с приезжим.

О причинах конфликта пока ничего не известно. Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», музыкант Зомо приехал в Краснодар из Камеруна в 2018 году во время чемпионата мира. Он стал болеть за ФК «Краснодар». И посвятил клубу одну из своих песен. В июле 2020 года он стал гостем программы «Хорошее утро» на телеканале «Кубань 24». В эфире он исполнил свою новую песню, посвященную «быкам».