Водителя и пассажиров BMW, катавшей голую девушку в Краснодаре и Сочи, привлекли к ответственности

По факту драки на Ейском шоссе в Краснодаре, которую устроила группа молодых людей, передвигавшихся на автомобиле BMW, в полиции Краснодара возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Сотрудники полиции Сочи привлекли к административной ответственности пассажиров и водителя иномарки. При этом 22-летний водитель оказал сопротивление полицейским. В его отношении составили протокол. Ехавшая на крыше машины 18-летняя пассажирка привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также за отказ от прохождения мед освидетельствования полицейские привлекли к административной ответственности троих пассажиров иномарки: 19-летнюю девушку и двоих молодых людей в возрасте 20 и 23 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проверит информацию о буйной компании с голой девушкой в Краснодаре. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах.