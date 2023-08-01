Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водителя и пассажиров BMW, катавшей голую девушку в Краснодаре и Сочи, привлекли к ответственности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-i-passazhirov-bmw-katavshej-goluyu-devushku-v-krasnodare-i-sochi-privlekli-k-otvetstvennosti
Водителя и пассажиров BMW, катавшей голую девушку в Краснодаре и Сочи, привлекли к ответственности
Фото из соцсетей

По факту драки на Ейском шоссе в Краснодаре, которую устроила группа молодых людей, передвигавшихся на автомобиле BMW, в полиции Краснодара возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Сотрудники полиции Сочи привлекли к административной ответственности пассажиров и водителя иномарки. При этом 22-летний водитель оказал сопротивление полицейским. В его отношении составили протокол. Ехавшая на крыше машины 18-летняя пассажирка привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также за отказ от прохождения мед освидетельствования полицейские привлекли к административной ответственности троих пассажиров иномарки: 19-летнюю девушку и двоих молодых людей в возрасте 20 и 23 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проверит информацию о буйной компании с голой девушкой в Краснодаре. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Статьи
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Онколог рассказала, почему не стоит удалять родинки у косметологов
Десять причин не заводить собаку
Десять причин не заводить собаку
Соленые огурцы и помидоры: есть или не есть?
Соленые огурцы и помидоры: есть или не есть?
День ВДВ: когда отмечают, история и традиции праздника
День ВДВ: когда отмечают, история и традиции праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях