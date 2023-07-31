СК проверит информацию о буйной компании с голой девушкой в Краснодаре

Накануне в соцсетях появилась серия роликов, на которых была запечатлена компания молодых людей и полуобнаженная девушка, которые ехали на автомобиле по Восточному обходу.

Девушка ехала на крыше автомобиля, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. На одной из улиц Краснодара девушка разделась и начала танцевать на капоте машины. Пожилой местный житель сделал им замечание, но молодые люди попытались избить его за это.

Информацией о действиях буйной компании молодых людей в Краснодаре заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителя иномарки из скандальных видео с обнаженной девушкой оштрафовали в Краснодаре. Им оказался 22-летний житель Сочи. Сейчас устанавливаются личности всех участников компании. За все правонарушения, в том числе находившейся в компании девушке, грозят штрафы в размере до 12 тыс. рублей, а также 15 суток ареста.