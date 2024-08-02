Фигурантов дела о торговле местами на кладбищах в Сочи арестовали

Центральный районный суд Сочи 2 августа рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых по делу о взяточничестве за места для захоронений.

Суд удовлетворил ходатайства следствия о мере пресечения для Родиона Пищуры, Станислава Гармаша и Евгения Пивнева, которых обвиняют в получении взяток по ст. 290 УК РФ.

Всех обвиняемых заключили под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, экс-советника мэра Сочи подозревают в причастности к незаконной продаже мест на кладбищах. В настоящее время Родион Пищур не является советником главы Сочи.

По версии следствия, осенью 2023 года общественный советник главы Сочи решил заработать на предоставлении мест для захоронения на кладбищах. Он создал организованную группу. В нее вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена. За бесплатные места для захоронения злоумышленники требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей. Каждый месяц они получали от 10 до 15 млн рублей, деньги делили между собой. Во время обысков в домах и в офисах подозреваемых изъяли более 15 млн рублей, валюту, документы. Экс-советника мэра Сочи и его сообщников задержали 1 августа.