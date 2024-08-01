Экс-советника мэра Сочи и его сообщников задержали по делу о вымогательстве

Следователи задержали фигурантов уголовного дела о взяточничестве за предоставление мест для захоронения в Сочи.

Бывший общественный советника Сочи по финансово-экономическим вопросам и шесть его соучастников подозреваются в получении крупной взятки, сопряженном с вымогательством. Деньги злоумышленники вымогали за места на кладбищах.

В настоящее время следователи задержали трех фигурантов уголовного дела. Речь идет о бывшем общественном советнике главы Сочи, начальнике отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненном.

В ближайшее время им определят меру пресечения. По уголовному делу работает следственная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по версии следствия, осенью прошлого года действующий общественный советник главы Сочи решил заработать на предоставлении мест для захоронения на кладбищах. Он создал организованную группу. В нее вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена.

За место для захоронения, которое по закону предоставляется бесплатно, они требовали взятки в размере от 200 тыс. до 3 млн рублей. По предварительным данным, каждый месяц подозреваемые получали от 10 до 15 млн рублей. Деньги делили между собой

В рамках расследования уголовного дела 31 июля в домах у подозреваемых и других связанных с ними лиц прошли обыски. Также правоохранители обыскали офисы по 25 адресам в Сочи. Были изъяты свыше 15 млн рублей, валюта, документы и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.