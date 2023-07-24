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Движение транспорта после ликвидации провала полностью восстановили на улице Тургенева в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-posle-likvidatsii-provala-polnostyu-vosstanovili-na-ulitse-turgeneva-v-krasnodare
Движение транспорта после ликвидации провала полностью восстановили на улице Тургенева в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проезд по всем трем полосам дороги открыли ранним утром 24 июля. Строители завершили работы по укладке дорожного полотна на месте коммунальной аварии.

Весь строительный мусор с участка дороги уберут в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение дал глава краевого центра Евгений Наумов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к восстановлению дорожного полотна приступили 20 июля на месте коммунальной аварии на улице Тургенева в Краснодаре, где ранее провалилась дорога. Провал проезжей части произошел днем 9 июля возле дома № 142 после порыва на канализационных сетях. Из-за этого на улице Тургенева временно ограничили движение и изменили работу общественного транспорта.

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