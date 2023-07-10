В Краснодаре ограничили движение на улице Тургенева и изменили работу общественного транспорта

Провал проезжей части произошел днем 9 июля возле дома № 142. Предварительно, это случилось из-за порыва на сетях канализации.

Для устранения провала на улице Тургенева ограничили движение транспорта в направлении Дзержинского. Сотрудники «Краснодар Водоканала» уже приступили к ликвидации аварии на фекальном коллекторе. Оказалась повреждена труба диаметром 800 мм.

Из-за провала дороги в Фестивальном микрорайоне изменили движение общественного транспорта. Автобусы № 4, 32, 36, 39, 40, 42, 67, 105а, 106а, 163а, 183а объедут этот участок через Дальнюю до кольца на Дзержинского, а затем проследуют по маршрутам.

Автобусы № 2, 9 и 55 от улицы Атарбекова будут двигаться через Дальнюю, Рашпилевскую и Дзержинского, а затем по привычным маршрутам.

Троллейбус № 10 будет ходить от автовокзала «Южный» до Бальнеолечебницы на Атарбекова. Троллейбус № 21 будет курсировать между улицей Домбайской и депо № 1 на улице Дзержинского. Работу троллейбуса № 2 временно приостановили, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Утром 10 июля мэр Краснодара Евгений Наумов проверил ход работ по восстановлению проезжей части на улице Тургенева. За ночь рабочие выкопали 230 кубов грунта. По его словам, после завершения работ на сетях дорогу восстановят в максимально сжатые сроки.

«Мы понимаем, что это одна из главных дорожных артерий. И контролируем все работы. Прошу жителей отнестись с пониманием к ограничению движения и выбирать альтернативные пути», — написал Наумов в Telegram.

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