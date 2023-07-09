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В Краснодаре из-за ливня перекрыли движение на улице Московской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-livnya-perekryli-dvizhenie-na-ulitse-moskovskoj
В Краснодаре из-за ливня перекрыли движение на улице Московской
Фото МЦУ Краснодара

Сильный дождь начал идти в краевом центре с 16:30. Из-за этого в городе подтопило некоторые улицы.

Большое количество дождевой воды скопилось на улице Московской в Музыкальном микрорайоне. Из-за этого движение транспорта на улице временно приостановили.

«Сейчас на месте работают специалисты службы спасения, они уже откачивают воду», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

Водителей попросили быть внимательнее, не рисковать своим автомобилями и подбирать альтернативные маршруты через Ростовское шоссе и улицу Российскую.

Из-за большого скопления воды на улице Московской автобус № 52 временно изменил схему движения. Он едет с Петра Метальникова на Офицерскую в объезд через Ростовское шоссе, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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