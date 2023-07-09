В Краснодаре провалилась дорога на улице Тургенева

Провал проезжей части произошел днем 9 июля возле дома № 142. Предварительно, это произошло из-за порыва на сетях канализации.

На месте провала уже работают сотрудники мэрии и «Краснодар Водоканала». Его огородили для безопасности участников дорожного движения.

Сейчас автомобилисты могут проехать через этот участок улицы Тургенева по одной полосе из трех, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«На улице Тургенева в направлении Новаторов простой троллейбусов из-за провала грунта на дорожном покрытии», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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