Из-за залпового дождя подтоплены несколько участков улиц в Краснодаре
Происшествия
08.07.2023 16:24
В столице Кубани 8 июля с 14:30 до 15:30 прошел залповый дождь.
По данным мэрии города, в связи с этим наблюдаются подтопления на некоторых участках улиц.
«На всех участках есть сети ливневой канализации, вода уйдет в ближайшее время», — сообщает Telegram-канал МЦУ Краснодар.
Около 16:15 трамваи восстановили движение трамваев № 6 и 7, которое остановилось из-за скопления воды на трамвайном полотне.
Также восстановлено движение троллейбусов на улицах Мира — Октябрьская. Простой составил 1,5 часа, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня 8 июля встали трамваи и троллейбусы в центре Краснодара.