Из-за залпового дождя подтоплены несколько участков улиц в Краснодаре

В столице Кубани 8 июля с 14:30 до 15:30 прошел залповый дождь.

По данным мэрии города, в связи с этим наблюдаются подтопления на некоторых участках улиц.

«На всех участках есть сети ливневой канализации, вода уйдет в ближайшее время», — сообщает Telegram-канал МЦУ Краснодар.

Около 16:15 трамваи восстановили движение трамваев № 6 и 7, которое остановилось из-за скопления воды на трамвайном полотне.

Также восстановлено движение троллейбусов на улицах Мира — Октябрьская. Простой составил 1,5 часа, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня 8 июля встали трамваи и троллейбусы в центре Краснодара.