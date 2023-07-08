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Из-за ливня встали трамваи на улице Садовой и троллейбусы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-livnya-vstali-tramvai-na-ulitse-sadovoj-v-krasnodare
Из-за ливня встали трамваи на улице Садовой и троллейбусы в Краснодаре
Фото t.me/krasnodar_transport

На столицу Кубани 8 июля около 14:30 обрушился мощный ливень с грозой.

По данным КТТУ, из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная остановилось движение трамваев. Стоят вагоны маршрутов № 1, 3, 20 и 21.

Кроме того, в связи с погодными условиями временно прекращено движение троллейбусов многих маршрутов на улицах Мира — Октябрьская по направлению к улице Горького, Атарбекова — Тургенева по направлению к депо № 1, Северная — Трубилина (в оба направления, Кожевенная — Хлебозавод по направлению к улице Мира, а также на улицах Северная — Янковского (в оба направления).

Жителей Краснодара просят планировать альтернативные варианты передвижения, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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