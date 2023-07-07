Из-за отключения электроэнергии почти час стояли трамваи на улице Московской в Краснодаре
Происшествия
07.07.2023 12:01
Отключение электроэнергии произошло 7 июля около 11:00 в Музыкальном микрорайоне.
По данным МУП «КТТУ», на улице Московской на участке от Солнечной до Жигулевской остановилось движение трамваев № 5, 8, 15 и 22.
В 11:50 движение на линии восстановили. Постой составил 59 минут, сообщает пресс-служба КТТУ.
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