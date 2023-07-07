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Из-за отключения электроэнергии почти час стояли трамваи на улице Московской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-otklyucheniya-elektroenergii-pochti-chas-stoyali-tramvai-na-ulitse-moskovskoj-v-krasnodare
Из-за отключения электроэнергии почти час стояли трамваи на улице Московской в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Отключение электроэнергии произошло 7 июля около 11:00 в Музыкальном микрорайоне.

По данным МУП «КТТУ», на улице Московской на участке от Солнечной до Жигулевской остановилось движение трамваев № 5, 8, 15 и 22.

В 11:50 движение на линии восстановили. Постой составил 59 минут, сообщает пресс-служба КТТУ.

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