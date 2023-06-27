Из-за обрыва проводов остановились трамваи в Западном округе Краснодара
Происшествия
27.06.2023 16:02
По данным КТТУ, обрыв контактного провода произошел 27 июня около 15:40 в районе пересечения улиц Калинина и Каляева.
В результате на линии встали трамваи маршрутов № 3 и 7. На место выехали сотрудники службы энергохозяйства для устранения неполадки.
В 15:57 движение трамваем восстановили, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.
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