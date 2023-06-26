В Краснодаре стартовал первый этап переустройства трамвайного узла на улице Московкой

Компания «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» приступила к замене рельсошпальной решетки и строительству нового пути на модернизируемом трамвайном узле на пересечении улиц Московкой, Островского, Красных Зорь и Крайней.

По данным компании, с 23 июня по 23 июля на уже существующей трамвайной развязке заменят 1,2 км рельсошпальной решетки. С 22:00 23 июня работы проводят на участке улицы Крайней. С 22:00 30 июня — на участке улицы Красных Зорь. Завершится первый этап 2 июля.

За 10 дней на двух участках заменят 350 м рельсошпальной решетки на улице Крайней и 250 м — на улице Красных Зорь. Также установят 6 новых стрелочных переводов с электроподогревом, уложат 200 м нового трамвайного пути, который позволит в дальнейшем соединить трамвайное полотно на улицах Крайней, Островского и Красных Зорь с участком на улице Московской.

С 14 июля по 16 июля заменят рельсошпальная решетку на участке узла на улице Московской, а с 14 июля по 23 июля — на участке улицы Островского. Работы проведут поэтапно, движение трамваев на данном участке полностью восстановят 24 июля.

Все работы планируют завершить к 1 сентября. В рамках реконструкции также построят остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, и установят современные остановочные павильоны, сообщает пресс-служба компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 8 июня стартовала модернизация трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре. С 8 по 22 июня запланированы установка опор, предварительный монтаж контактной сети, рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, а также обустройство временных остановок. Работы по реконструкции трамвайного узла на Московской в рамках Западной концессии продлятся до сентября.