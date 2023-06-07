С 8 июня стартует модернизация трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре

Работы по реконструкции трамвайного узла на Московской в рамках Западной концессии продлятся до сентября.

С 8 по 22 июня запланированы установка опор, предварительный монтаж контактной сети, рельсошпальной решетки и стрелочных переводов, а также обустройство временных остановок.

С 23 июня участки трамвайного узла начнут поэтапно закрывать для укладки трамвайных путей и установки стрелок;

Работы на улице Крайней будут вести с 22:00 23 июня по 2 июля. На это время изменится схема движения маршрутов № 3, № 20, №21 и № 22;

С 22:00 30 июня по 2 июля закроют участок на улице Красных Зорь. Изменится маршрут трамваев № 2, № 3, № 21 и № 22. Маршруты № 1 и № 20 ходить не будут;

Работы на улице Московской начнутся с 22:00 14 июля и продлятся до 16 июля. Изменится схема движения маршрутов № 1, № 2, №5, № 8, № 21 и № 22. Трамвай № 15 в эти дни ходить не будет;

На улице Островского работы стартуют с 22:0014 июля и продлятся до 23 июля. Изменится движение трамваев № 1, № 2, № 5, № 8 и № 15.

Подробное расписание будет опубликовано на сайте администрации Краснодара и сайте МУП «КТТУ». Также информацию можно получить по телефону (861) 262-51-15.

С 24 июля по 9 августа проведут отладку и корректировку. Сообщается, что это никак не повлияет на движение трамваев. На модернизированном транспортно-пешеходном узле уложат плитку благоустроят территорию, создадут зеленую зону и стоянку для автомобилей, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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