К восстановлению дорожного полотна приступили на месте провала на улице Тургенева в Краснодаре

Сейчас специалисты очищают участок, где проходили работы, от посторонних материалов, а также вывозят спецоборудование.

В ближайшее время восстановят оставшуюся часть дороги. Еще две дорожные полосы откроют после уплотнения щебеночного материала и укладки асфальта.

Директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов отметил, что прикладываются все усилия, чтобы завершить работу в максимально сжатые сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение общественного транспорта восстановили на улице Тургенева в Краснодаре. Для транспорта открыли крайнюю правую полосу.