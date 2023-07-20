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К восстановлению дорожного полотна приступили на месте провала на улице Тургенева в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-vosstanovleniyu-dorozhnogo-polotna-pristupili-na-meste-provala-na-ulitse-turgeneva-v-krasnodare
К восстановлению дорожного полотна приступили на месте провала на улице Тургенева в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас специалисты очищают участок, где проходили работы, от посторонних материалов, а также вывозят спецоборудование.

В ближайшее время восстановят оставшуюся часть дороги. Еще две дорожные полосы откроют после уплотнения щебеночного материала и укладки асфальта.

Директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов отметил, что прикладываются все усилия, чтобы завершить работу в максимально сжатые сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение общественного транспорта восстановили на улице Тургенева в Краснодаре. Для транспорта открыли крайнюю правую полосу.

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