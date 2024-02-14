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Движение поездов по двум путям восстановили на перегоне Дагомыс — Лоо в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-po-dvum-putyam-vosstanovili-na-peregone-dagomys-loo-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Движение поездов по двум путям восстановили на перегоне Дагомыс — Лоо в Сочи
Фото t.me/skzd_official

На участке Дагомыс — Лоо 14 февраля в 4:58 открыли движение поездов по двум путям одновременно.

С начала работ на данном участке убрали более 31 тыс. куб. м грунта. Железнодорожное полотно привели в нормативное состояние. К ликвидации последствий стихии с первых дней участвовали более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другую спецтехнику.

На участке продолжаются отдельные виды работ — восстановление контактной сети, а также террасирование горного склона и нарезка горных канав.

В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье курсируют по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят по графику, сообщает пресс-служба СКЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Часть пригородных поездов отменили. Пассажирские поезда дальнего следования задержали, людей к поездам начали подвозить автобусами. 6 февраля движение поездов восстановили по одному из поврежденных селем путей.

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