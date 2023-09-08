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Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят в ближайшую неделю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-povrezhdennomu-uchastku-krymskogo-mosta-zapustyat-v-blizhajshuyu-nedelyu
Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят в ближайшую неделю
Фото t.me/glav_most

Об этом 8 сентября после церемонии открытия участка трассы М-12 сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, уже установлен новый пролет, его полностью смонтировали.

«То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя — 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим», — сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что после этого строители приступят к восстановлению действующей части моста, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел 17 июля около 3:00. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате происшествия погибли два человека и пострадал ребенок. По словам Марата Хуснуллина, в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны моста поврежден и сместился на 70-80 см, но остался на опоре.

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