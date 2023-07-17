При теракте на Крымском мосту один пролет разрушился полностью, опоры не повреждены

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.

«В результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны поврежден, произошло его смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что предварительно, повреждений опор Крымского моста нет.

«Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о хороших новостях, но то, что опоры не повреждены — это самое главное», — заявил Путин.

Хуснуллин добавил, что железнодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. При этом один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля около 3:00. Его атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате происшествия погибли два человека и пострадал ребенок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение автомобилей по Крымскому мосту могут возобновить до конца суток по одной полосе в реверсивном режиме.