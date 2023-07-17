Движение автомобилей по Крымскому мосту могут возобновить до конца суток

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента РФ Владимира Путина.

Хуснуллин сказал, что сейчас на Крымском мосту завершают укрепление целой поврежденной опоры. Там установят заграждение и частично организуют освещение моста. За следующие сутки освещение Крымского моста планируют восстановить полностью.

«Если все пройдет нормально, сначала тестово запустим легковые автомобили до 3 тонн, потом машины до 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые автомобили», — рассказал вице-премьер.

Он добавил, что восстановить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста предварительно планируют к 15 сентября, а по второй стороне — к 1 ноября.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля около 3:00. Его атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате происшествия погибли два человека и пострадал ребенок.

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