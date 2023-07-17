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На перехватывающих парковках перед Крымским мостом собрались 653 автомобиля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-perehvatyvayushhih-parkovkah-pered-krymskim-mostom-sobralis-653-avtomobilya
На перехватывающих парковках перед Крымским мостом собрались 653 автомобиля
Фото Оперативного штаба Краснодарского края

Из-за теракта 17 июля движение автомобилей на Крымском мосту временно приостановили.

«На подъездах к Крымскому мосту пробки отсутствуют. Экипажи ДПС информируют водителей о невозможности проезда в этом направлении», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

На перехватывающих парковках в Темрюкском районе находятся 653 автомобиля: 635 на двух стоянках в поселке Ильич и еще 18 в станице Старотитаровской. На месте организовали раздачу питьевой воды и работу полевой кухни, а также установили биотуалеты.

Для пассажиров без машин организовали трансфер в порт Кавказ, откуда можно отправиться в Крым. На Керченской переправе продолжают работать три парома: «Лаврентий», «Мария» и «Керченский 2».

Кроме того, на автомобильной развязке Ахтанизовская — Соленый организовали пункт раздачи питьевой воды и установили биотуалеты.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на подъезде к Крымскому мосту обеспечат все необходимые условия для комфорта ожидающих туристов.

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