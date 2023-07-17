Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области погибли в результате теракта на Крымском мосту

Женщина работала в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, а мужчина водителем.

Коллега погибшей Дарья Бычкова рассказала, что все еще не может принять утрату.

«Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе», — поделилась женщина.

Соседка Алексея и Натальи Валентина Чернова сообщила, что у них была хорошая семья. По ее словам, отец семейства работал водителем КамАЗа, а их 14-летняя дочь училась в городской школе, сообщает RT в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая атака на Крымский мост, двое погибших, движение по мосту остановлено. Погибшие — супруги из Новооскольского округа Белгородской области. С ними в машине находилась их дочь. Девочка жива. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Для оказания помощи ребенка доставят в краевое лечебное учреждение в Краснодар санавиацией.

Оперштаб подтвердил гибель двух человек в результате теракта на Крымском мосту.