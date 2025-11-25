Движение по Крымскому мосту временно перекрыли днем 25 ноября

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли для всех видов транспорта в обе стороны около 12:50 25 ноября. О введении ограничений на проезд сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Почти 200 украинских БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями 25 ноября. Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря — 116, еще 76 уничтожили на территории Краснодарского края и 4 — над Азовским морем.

