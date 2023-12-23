Двигатель снятого с мели в Анапе сухогруза Blue Shark исправен — капитан судна

Сухогруз Blue Shark готов к самостоятельным маневрам после спасательной операции под Анапой.

Спасатели успешно сняли с мели в районе Витязево сухогруз Blue Shark, после чего капитан сообщил о том, что главный двигатель исправен. Судно может самостоятельно маневрировать, сообщает пресс-служба ФГБУ «Морспасслужба».

«Буксировка судна на безопасное расстояние в море для отдачи буксира с кормы продолжается. СБС «Меркурий» проводит сопровождение каравана. Планируется по прибытии каравана судов в грузовой район порта «Кавказ» поставить сухогруз Blue Shark на якорь», — добавили в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз из Белиза сел на мель из-за шторма под Анапой. Сильнейший шторм ночью 27 ноября выбросил на мель судно Blue Shark в 400 м от пляжа в районе Витязево.

Операцию по спасению судна Blue Shark начали 19 декабря. Сухогруз сняли с мели 22 декабря около 22:30.