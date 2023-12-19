Севший на мель в Анапе во время «шторма века» сухогруз начали спасать

Операцию по спасению судна Blue Shark, севшего на мель в ночь на 27 ноября в районе поселка Витязево, начнут уже 19 декабря.

К работам удалось приступить после подписания необходимого соглашения с владельцем сухогруза. Сейчас на Blue Shark находятся экипаж в составе 21 человека — все они граждане иностранных государств, а также 2,8 тыс. т. ячменя.

В результате инцидент моряки не пострадали. Все они чувствуют себя хорошо. Судно находится в нормальном состоянии. Течи во время сильного шторма не возникло.

Для того, чтобы снять Blue Shark с мелководья на место прибыли буксир «Николай Семенченко» и специальное судно «Спасатель Ильин» с мощностью 4 МВт. Для проведения спасательной операции в Витязево также подключат буксир «Меркурий», сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экипаж севшего на мель под Анапой сухогруза обеспечили продуктами.