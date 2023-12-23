Сухогруз Blue Shark сняли с мелководья под Анапой

Севшее на мель во время ноябрьского шторма судно под флагом Белиза сняли с мелководья в районе Витязево 22 декабря около 22:30.

По словам руководителя Морспасслужбы Виктора Чернова, в операции участвовали многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин», буксир «Меркурий», катер-бонопостановщик «Николай Семенченко» с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и еще два катера.

Судно отбуксировали на большую воду, где экипаж проверил двигатель, работу оборудования и систем судна.

«В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ», после чего спасательная операция будет окончательно завершена», — цитирует ТАСС пресс-службу Росморречфлота.

В ведомстве добавили, что судно не повреждено, угрозы для экологии нет, состояние экипажа Blue Shark нормальное.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз из Белиза сел на мель из-за шторма под Анапой. Сильнейший шторм ночью 27 ноября выбросил на мель судно Blue Shark в 400 м от пляжа в районе Витязево.

Операцию по спасению судна Blue Shark начали 19 декабря. К работам удалось приступить после подписания необходимого соглашения с владельцем сухогруза.