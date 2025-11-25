Logo
Фото

Два лесных пожара потушили на площади 1,6 тыс. кв. метров под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-lesnyh-pozhara-potushili-na-ploshhadi-1-6-tys-kv-metrov-pod-novorossijskom
Два лесных пожара потушили на площади 1,6 тыс. кв. метров под Новороссийском
Фото t.me/krd_klpc

Пожарные бригады ночью 25 ноября ликвидировали два очага возгорания растительности вблизи села Южная Озереевка.

Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы. На место происшествия оперативно выехали лесопожарные бригады и лесничий для проверки информации.

По прибытии в Абраусском участковом лесничестве зафиксировали два очага возгорания сухой травы площадью 0,15 га и 0,01 га соответственно. Бригады немедленно приступили к тушению.

Первый очаг лесного пожара локализовали в 1:05, не допустив распространения огня. Его полностью ликвидировали в 1:40. Второй очаг удалось локализовать в 1:46, его окончательно потушили в 2:00.

Общая площадь пострадавшей территории составила 1,6 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие участки леса удалось избежать, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне лесной пожар под Геленджиком ликвидировали на площади 10 га. Еще два лесных пожара возле поселка Синегорск Абинского района и вблизи поселка Мирного Северского района удалось локализовать на площади 22 га и 22,5 га соответственно.

