Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-avtomobilya-vyneslo-na-plyazh-v-sochi-vo-vremya-shtorma
Фото t.me/chp_sochi

Предположительно, автомобили унесло в море потоком воды еще в июне 2022 года.

Об том, что на берег выбросило машины, местные жители Лазаревского района сообщили в соцсетях. Автомобили обнаружили в поселке Головинка после сильного шторма.

Полицейские осмотрели автомобили и установили их владельцев.

«В момент происшествия в данных автомобилях людей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2022 года на Сочи обрушились сильные ливни: подпорная стена обрушилась на семь машин, спасатели во время разгула стихии вытащили из унесенных машин 30 человек. Всего пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях