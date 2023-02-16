Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма

Предположительно, автомобили унесло в море потоком воды еще в июне 2022 года.

Об том, что на берег выбросило машины, местные жители Лазаревского района сообщили в соцсетях. Автомобили обнаружили в поселке Головинка после сильного шторма.

Полицейские осмотрели автомобили и установили их владельцев.

«В момент происшествия в данных автомобилях людей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2022 года на Сочи обрушились сильные ливни: подпорная стена обрушилась на семь машин, спасатели во время разгула стихии вытащили из унесенных машин 30 человек. Всего пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек.