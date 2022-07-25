Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек

Общество
25.07.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-postradavshimi-ot-udara-stihii-priznano-28-domov-gde-zhivut-135-chelovek
В Сочи пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщили 25 июля на совещании под председательством мэра Сочи Алексея Копайгородского.

В настоящее время экспертные группы уже обследовали более 1 тыс. 700 адресов почти на 60 улицах курорта. Приняли 82 заявления на возмещение материального ущерба. Пострадавшими признали 28 домовладений, в которых живут 135 человек. Подворовые обходы продолжаются.

На горячие линии поступило около 200 звонков от населения. Специалисты муниципального центра управления приняли свыше 100 заявок. Большинство из них исполнялись в течение 40 минут.

По состоянию на утро 25 июля в порядок привели 16 улиц в Центральном районе, вывезли около 170 куб. м грунта. Сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, ГИБДД и службы эвакуации транспортировали 90 пострадавших машин.

Восстановили газоснабжение дома № 13а на улице Цюрупы. В городе круглосуточно дежурят спасатели, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи в отеле на курорте «Роза Хутор» рухнул потолок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
  3. Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Прямой эфир
Мы в соцсетях