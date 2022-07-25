В Сочи пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщили 25 июля на совещании под председательством мэра Сочи Алексея Копайгородского.

В настоящее время экспертные группы уже обследовали более 1 тыс. 700 адресов почти на 60 улицах курорта. Приняли 82 заявления на возмещение материального ущерба. Пострадавшими признали 28 домовладений, в которых живут 135 человек. Подворовые обходы продолжаются.

На горячие линии поступило около 200 звонков от населения. Специалисты муниципального центра управления приняли свыше 100 заявок. Большинство из них исполнялись в течение 40 минут.

По состоянию на утро 25 июля в порядок привели 16 улиц в Центральном районе, вывезли около 170 куб. м грунта. Сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, ГИБДД и службы эвакуации транспортировали 90 пострадавших машин.

Восстановили газоснабжение дома № 13а на улице Цюрупы. В городе круглосуточно дежурят спасатели, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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