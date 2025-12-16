Допрос экс-замгубернатора Кубани Сергея Власова закрыли для СМИ

На проведении процедуры допроса в закрытом режиме настояла защита бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова.

По словам адвокатов, сведения, которые может сообщить суду Власов, содержат государственную тайну о «секретной стройке». Бывший замгубернатора обвиняется в получении взятки от генподрядчика объектов Василия Хеймана, в том числе — в Херсонской области.

Защита Власова также считает необходимым провести лингвистическую экспертизу аудиозаписи разговора их подзащитного с предполагаемым взяткодателем. Они утверждают, что разговор несет исключительно хозяйственный характер и не содержит информации о взятке.

Очередное заседание по уголовному делу Власова состоялось в Первомайском районном суде Краснодара 15 декабря. Судья выслушал ходатайства защиты, отклонил часть из них, после чего приступил к допросу обвиняемого.

Адвокаты экс-замгубернатора ходатайствовали перед судом о закрытии процесса для прессы, поскольку показания могут содержать государственную тайну.

«Речь пойдет о некой секретной стройке», — сказал адвокат. Представитель гособвинения не возражал, судья удовлетворил ходатайство, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей сообщили 24 мая. Спустя два дня, 26 мая, Власов подал в отставку, а 27 мая официально покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию.

По данным следствия, будучи вице-губернатором региона Власов получил взятку от лица за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в непринятии мер по фактам противоправной деятельности, использование авторитета или иных возможностей при решении вопросов дающего взятку.

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова до 5 февраля. Ранее сторона защиты ходатайствовала о переводе обвиняемого под домашний арест.

