Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Кубани по собственному желанию

Информация об этом появилась 27 мая. Соответствующий документ подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сергей Власов с апреля 2020 года трудился в главном управлении строительства Краснодарского края, с декабря 2021 года стал руководителем ведомства.

В марте 2022 года занял пост руководителя регионального департамента строительства. Уже с 1 декабря того же года был назначен заместителем губернатора Кубани. Он контролировал работу сразу нескольких ведомств: департаменты строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а, кроме того, краевое министерство ГО и ЧС, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей стало известно СМИ 24 мая из источника в правоохранительных органах. В администрации Краснодарского края сообщили, что 23 и 24 мая Сергей Власов был на рабочем месте и исполнял свои обязанности. 26 мая стало известно, что Сергей Власов подал в отставку.