ТАСС: вице-губернатора Кубани Сергея Власова подозревают в получении взятки

О задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей сообщил 24 мая ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Официальной информации на данный момент нет.

В администрации Краснодарского края прокомментировали, что 23 и 24 мая Сергей Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности.

Сергею Власову 32 года, он является выпускником Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. В качестве вице-губернатора он курирует вопросы строительной сферы, архитектуры и градостроительства, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

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