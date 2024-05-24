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Экс-начальника ГУ МЧС Краснодарского края перевели из СИЗО под домашний арест

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-nachalnika-mchs-krasnodarskogo-kraya-pereveli-iz-sizo-pod-domashnij-arest
Экс-начальника ГУ МЧС Краснодарского края перевели из СИЗО под домашний арест
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение об изменении меры пресечения для бывшего начальника краевого ГУ МЧС Олега Волынкина, последние месяцы находившегося под стражей, принял Басманный суд Москвы.

В постановлении суда говорится, что Волынкин будет находиться под домашним арестом, как минимум до 21 июля. После ареста начальника управления МЧС по Краснодарскому краю в сентябре прошлого года его защита уведомила о наличии у Волынкина ряда хронических заболеваний: сахарного диабета, гипертонии и онкологии.

Волынкина обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий по ч.3 ст. 285 УК РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному государственному контракту. Ущерб по этому делу составил около 3 млн рублей.

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