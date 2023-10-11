Арестованный начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю попал в реанимацию

Главу краевого управления МЧС Олега Волынкина задержали в конце сентября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его доставили из Краснодара в Москву и отправили под арест.

Днем 11 октября появилась информация, что Волынкина доставили из СИЗО в реанимацию одной из горбольниц Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Предварительно, Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Ущерб по делу составил около 3 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 11 октября в Мосгорсуде должно было состояться заседание по уголовному делу в отношении Олега Волынкина. На нем должны были рассмотреть жалобу защиты об аресте генерал-лейтенанта.