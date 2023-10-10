Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты главы ГУ МЧС по Кубани Олега Волынкина
Происшествия
10.10.2023 13:32
В апелляционную инстанцию дело защиты главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю поступило 9 октября.
Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы защиты об аресте генерал-лейтенанта, которого обвиняют злоупотреблении полномочиями. Заседание по делу пройдет 11 октября в 11:15, сообщается на сайте суда.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина стало известно 27 сентября.
По предварительным данным, Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Ущерб по делу составил около 3 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу.