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Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты главы ГУ МЧС по Кубани Олега Волынкина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mosgorsud-rassmotrit-zhalobu-zashhity-glavy-gu-mchs-po-kubani-olega-volynkina
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты главы ГУ МЧС по Кубани Олега Волынкина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В апелляционную инстанцию дело защиты главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю поступило 9 октября.

Мосгорсуд назначил рассмотрение жалобы защиты об аресте генерал-лейтенанта, которого обвиняют злоупотреблении полномочиями. Заседание по делу пройдет 11 октября в 11:15, сообщается на сайте суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина стало известно 27 сентября.

По предварительным данным, Олега Волынкина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Ущерб по делу составил около 3 млн рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

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