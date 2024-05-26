Вице-губернатор Кубани Сергей Власов подал в отставку

Об этом 26 мая сообщил Telegram-канала SHOT со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Как сообщает SHOT, вице-губернатор Сергей Власов подал в отставку по собственному желанию, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев его отставку принял.

«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждем», — сказал Вениамин Кондратьев.

Сергею Власову 32 года, он является выпускником Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. В качестве вице-губернатора он курировал вопросы строительной сферы, архитектуры и градостроительства, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова по подозрению в получении взятки в размере 1,3 млн рублей стало известно СМИ 24 мая из источника в правоохранительных органах. В администрации Краснодарского края сообщили, что 23 и 24 мая Сергей Власов был на рабочем месте и исполнял свои обязанности.