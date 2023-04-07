Домашний енот: плюсы, минусы, большая стирка

Умилительные видео способны очаровать, свести с ума и заставить бежать за енотом к заводчикам. Но такая спонтанная покупка чревата большими проблемами как для вас, так и для животного.

Прежде чем поселить в своем доме милого зверька, стоит внимательно изучить «енотовый вопрос» и трезво оценить свои силы, ведь енот — это не только ценный мех, симпатичная мордочка и ловкие лапки. Это сообразительный, хитрый, энергичный, любопытный и довольно злопамятный хищник.

Аргументы «за»

Еноты достаточно неприхотливы в еде. Им можно давать корм для собак, дополняя его фруктами и овощами. Если есть время и желание, можно готовить каши и мясо. Но фрукты и овощи все равно обязательны.

Енота можно приучить к лотку. Животное очень чистоплотное, любит мыться и, при хорошем уходе, грязи и сильного запаха не будет.

Еноты легко приручаются и привязываются к хозяевам. Сам по себе, как кошка, он гулять не будет, так что если нужен верный «хвостик» и компаньон 24/7 — берите в семью.

Еноты способны подстраиваться под режим дня хозяина. Изначально ночные хищники со временем привыкают к дневной активности.

При хорошем уходе еноты легко доживают до 20 лет. Регулярные осмотры у ветеринаров, вакцинация и своевременное лечение способны продлить срок жизни почти до 30 лет.

И, наконец, еноты — это зверски мило. С появлением енота вы перестанете выпускать из рук камеру или смартфон, потому что не снимать енота бесконечно — просто преступление.

Аргументы «против»

Да, смартфон и вообще все ценное теперь лучше не оставлять без присмотра. Еноты воруют. Не со зла, а от бесконечного любопытства. Делают они это виртуозно, и отобрать добычу будет непросто. Пошарить по шкафам и все там перевернуть — легко. Выпотрошить мусорное ведро — с радостью. Забраться на посудную полку и скинуть вниз пару чашек — дайте две! Ловкие пальчики легко открывают замки на сумках и карманах, так что обнаружить телефон, кошелек или косметичку разобранными на запчасти или разорванными на лоскуты да еще и постиранными — это для владельца енота обычный вторник.

Кстати, о стирке. Еноты любят воду и очень быстро понимают, как ее включать. Если не хотите потопа и большой стирки всего, что, по мнению енота, плохо лежало, придется перекрывать воду всякий раз, когда оставляете зверя в квартире одного.

В одиночестве енотов оставлять нежелательно. Дело не только в безопасности квартиры, но и в психологическом комфорте зверька. Он очень социальный и в одиночестве испытывает стресс, от которого может даже заболеть.

Енот упрямый, и память у него хорошая. Если им овладела какая-то идея (например, забраться в мусорное ведро), запрещать, отвлекать или прятать ведро бесполезно. Енот о нем не забудет и все равно найдет способ получить желаемое. А за наказание зверь может всерьез обидеться. Еноты злопамятны и с ударившим их человеком больше не дружат. Еще они умеют скандалить и кричать, требуя отдать им то, что понравилось. Тут главное не поддаться на провокацию, иначе верещать питомец будет постоянно.

Как и все, кто имеет зубы, енот может укусить. Особенно агрессивными звери становятся во время брачного периода. Животное лучше стерилизовать. Но это не станет стопроцентной гарантией, что он больше не будет кусаться. Следует быть осторожными.

И, конечно, шерсть. Шерсти будет много, к этому надо быть готовыми.

Содержание любого животного — это огромная ответственность. Если вы готовы мириться с «енотовыми сложностями», рискуйте. Если сомневаетесь, попробуйте одолжить животное у кого-нибудь из знакомых на недельку. Вероятно, при близком контакте енот перестанет казаться таким уж милым.

Читайте также: топ-10 необычных домашних животных.