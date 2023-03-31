Топ-10 необычных домашних животных

Если вы решили завести необычного домашнего питомца, то обязательно изучите все плюсы и минусы, а также условия содержания и информацию о нахождении этого вида вне воли.

Енот

Удобнее всего зверьку будет жить в специально оборудованной для него комнате. Для безопасности питомца его лучше запирать в просторном вольере на время отсутствия хозяев. Во время свободного перемещения по жилью в зоне досягаемости енота не должно быть острых предметы, бытовой химии и косметики, а также электроники, ведь он очень любознательный и может случайно навредить не только имуществу, но и себе.

С кормлением этого питомца проблем не возникает, они едят практически все. При этом енот хорошо ладит с другими домашними животными. Однако надо не забывать, что он все-таки хищник, поэтому соседство с птичками или рыбками может плохо закончиться. А вот с котами и собаками еноты легко и спокойно живут.

Игуана

В длину взрослые игуаны обычно не превышают 1,5 м. Это спокойное животное, нуждающееся в правильном и тщательном уходе. Так, среди требований — просторный специально оборудованный террариум, в котором будет поддерживаться необходимый уровень влажности, температуры и освещенности.

Основной рацион — различные салаты и зелень. К ним можно добавлять мелко натертые овощи и минеральные смеси.

Мини-пиг

Популярность этих крохотных декоративных поросят у любителей животных продолжает расти. Однако стоит помнить, что эти зверьки карликовые, пока они маленькие. По мере взросления свиньи растут и могут достигать веса в 70 кг и 40 см в холке. Но есть и такие породы мини-пигов, представители которых будут весить не более 10 кг.

Это достаточно умные животные, которые легко поддаются дрессировке, их можно приучить к лотку. Они любят каши, овощи и фрукты, однако следует ограничивать малыша, иначе он наберет лишний вес и перестанет быть «мини».

Опоссум

Размер зверька невелик, однако у него довольно длинный хвост: при длине тела до 50 см хвост достигает 53 см. Это тихие и спокойные животные.

Зверьку потребуется вольер с имитациями деревьев, лоток и сбалансированный рацион. Питается он насекомыми, мелкими млекопитающими, птенцами, яйцами, а также ягодами и фруктами.

Африканский карликовый еж

Этот вид не обитает в дикой природе и был выведен специально для содержания в домашних условиях. Такой ежик имеет дружелюбный характер, не впадает в спячку, не топочет и практически не имеет запаха. Питомец может питаться сухим кошачьим кормом, также к его рациону лучше добавлять овощи, фрукты и мясо.

Выпускать такого ежа на волю нельзя, там он погибнет. Продолжительность жизни зверька составляет около пяти лет и зависит от ухода и питания.

Шиншилла

Этот зверек способен прожить в домашних условиях от 15 до 22 лет. Вне клетки он сразу приступит к изучению каждой щели в комнате, поскольку его предки обитали в бесконечном лабиринте каменных осыпей. Как типичный грызун, шиншилла захочет попробовать на зуб все, до чего доберется в квартире, поэтому не следует оставлять ее без присмотра.

Рацион домашней шиншиллы на 70-80% составляют готовые корма из прессованных травяных гранул. Такой продукт продается в зоомагазинах. Побаловать питомца можно засушенными ягодами и фруктами.

Геккон

Геккон в домашних условиях не нуждается в специализированном уходе и сам по себе довольно неприхотлив. С его содержанием справится даже ребенок. Лучше всего заводить сразу два геккона, чтобы питомцу не было скучно в одиночестве.

Геккон будет чувствовать себя комфортно при дневной температуре в террариуме около +31 °C, ночью же отметка термометра может быть на уровне +27 °C. Относительная влажность воздуха должна составлять около 40-45%. Питается ящерица тараканами, сверчками и кузнечиками.

Каракал

Условия обычной квартиры для проживания такой активной кошки не подойдут. Оптимальный вариант — выделить ей отдельную комнату. Там стоит оборудовать специальные лесенки со ступеньками или полочки на стенах, чтобы животному было где упражняться в прыжках.

Брать каракала в дом рекомендуется совсем маленьким, его сразу нужно приучать к порядку и подчинению. Длина тела взрослого каракала — 75-100 см, вес — от 15 до 20 кг.

Котята каракала очень игривы, постоянно проявляют интерес к окружающим и демонстрируют свою привязанность. Если хищник правильно воспитан, то он дружелюбно относится ко всем домочадцам.

Хамелеон

Для обитания такого экзотического питомца нужен большой вертикальный террариум объемом на 200 л. Также понадобятся обогреватель, который позволит поддерживать температуру не менее +28-30 °C, и увлажнитель. Влажность в его жилище должна составлять порядка 70%.

В меню хамелеона могут входить саранча, мучные черви, сверчки, мухи, мелкие млекопитающие и маленькие ящерицы.

Фенек

Эта маленькая лиса не превышает 1,5 кг в весе и 40 см в длину. Фенеки очень милые и дружелюбные существа. Они активны в основном ночью, но можно приручить их к своему режиму, иначе ваш сон будет не самым спокойным. Еще фенеки любят тепло, поэтому зимой нужно позаботиться о высокой температуре в доме.

Животному необходима пища, содержащая много белка. Они едят сырое мясо, яйца, фрукты и овощи. Также продается специальный корм для домашних лисиц.

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