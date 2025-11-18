Заболел питомец: какие ветклиники в Краснодаре работают круглосуточно?

Мы прозвонили все телефоны, выдаваемые поисковиком по «Ветеринарная клиника Краснодар Круглосуточно» и, чтобы вы не теряли время, отобрали те, которые действительно готовы прийти на помощь в режиме «24/7».

Поисковые системы на запрос «Ветеринарная клиника Краснодар Круглосуточно» выдают 36 вариантов. Не все они корректные.

Некоторые клиники из этого списка работают только до 20:00, иногда до десяти вечера. Среди результатов поиска попадаются «человеческие» стоматологические и прочие клиники. Реально действующих контактов не так много. Но они есть. Телефоны отвечают. Услуги соответствуют заявленным. По крайней мере так говорят контактные лица, отвечающие на звонки.

Ветеринарная клиника «Доверие»

г. Краснодар, ул. Первомайская, 43

Тел.: 8 (861) 275-39-28

Ветеринарная клиника «Доверие» известная в Краснодаре с 1995 года. У нее есть филиалы в Юбилейном микрорайоне и в районе Авиагородка. Здесь можно сдедать диагностику животного: УЗИ, рентген, лабораторные исследования. В штате ветеринарные врачи с профильным дополнительным образованием.

Ветеринарная клиника «Биосфера»

г. Краснодар, ул. Горького, 217

Тел.: 8 (861) 251-67-85

Более 25 лет круглосуточная ветеринарная клиника «Биосфера» оказывает широкий спектр ветеринарных услуг. Среди них УЗИ, рентген, хирургия и т.д. Работает стационар.

Ветеринарная клиника «Друг»

г. Краснодар, ул. Мачуги, 20

Тел.: 8 (918) 188-22-99

На сайте клиники есть описание услуг и прайс-лист. В ночное время экстренные пациенты принимаются без очереди, с наценкой 50%. Ночным временем считается промежуток с 21:00 до 9:00.

Ветеринарная клиника «Ветеринарный Лазарет»

г. Краснодар, ул. Бабушкина, 22

Тел.: 8 (861) 250-66-60

Ветеринарная клиника «Ветеринарный Лазарет» находится в Западном округе города. В клинике трудятся специалисты в области неврологии, ортопедии, стоматологии, гинекологии. Предоставляются услуги диагностики — УЗИ, МРТ, ЭКГ, лабораторные исследования. Оказывается экстренная помощь.

Ветеринарная клиника «Вита»

г. Краснодар, ул. Симферопольская, 34А

Тел.: 8 (861) 260-21-99

В городе есть несколько ветеринарных клиник с таким названием, но круглосуточно работает та, что расположена в Комсомольском микрорайоне.

У этой ветклиники есть мобильное приложение. Записаться на прием можно через него, но можно и по телефону. В ветклинике «ВИТА» проводят и диагностику, и сложные операции. Если нужно — поместят больное животное в стационар. Предусмотрен вызов ветеринарного врача на дом в любую точку города.

Ветеринарная клиника «Воля»

г. Краснодар, поселок Берёзовый, Целиноградская улица, 68

Тел.: 7 (918) 420-05-95

На сайте этого учреждения заявлено: «Таракан ты или львица — мы поможем излечиться! Круглосуточно на страже, выезжаем на дом даже». При ветеринарной клинике «Воля» работает зоосалон, зоопарикмахерская, ветеринарная аптека. Есть круглосуточный стационар. Оказывается профессиональная УЗИ диагностика, проводятся хирургические и даже пластические операции любой сложности, возможен оперативный выезд ветврача на дом.

Ветеринарная клиника Весниной Зинаиды Юрьевны

г. Краснодар, поселок Березовый, ул. Душистая, 50

Тел.: 8 (918) 411-86-58

Ветеринарная клиника Весниной Зинаиды Юрьевны предоставляет всё необходимое для лечения вашего питомца. Стаж работы — 20 лет. Ветеринарные врачи клиники консультируют, назначают и проводят обследования, при необходимости, оказывают экстренную помощь.

Пусть ваш питомец будет всегда здоров и ни один из этих контактов не понадобится!

