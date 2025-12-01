До 19 выросло число домов, пострадавших от атаки БПЛА в Северском районе

Комиссии завершили обход по всем заявкам в поселке Ильском, подвергшемся атаке украинских беспилотников ночью 1 декабря.

В результате повреждения подтвердили еще по трем адресам. В домах разбиты стекла в домах и пробиты навесы. Таким образом, число домов, пострадавших от налета БПЛА в поселке Ильском, увеличилось до 19.

Во всех случаях пострадавших нет. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и сбили 32 беспилотника ВСУ. Из них четыре были уничтожены в небе над Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над Азовским морем.

Утром стало известно, что обломки БПЛА повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Северском районе. Днем в оперштабе Кубани сообщили, что повреждения получили 16 жилых домов. От обломков БПЛА пострадали стекла, крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и здания на придомовых территориях.

