В Северском районе до 16 увеличилось число домов, пострадавших при атаке БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников по Северскому району в ночь на 1 декабря пострадали домовладения в поселке Ильском.

Фрагменты сбитых дронов рухнули по разным адресам населенного пункта. По данным на 13:45, повреждения получили 16 жилых домов.

От осколков пострадали стекла, крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и здания на придомовых территориях. Среди населения пострадавших нет.

Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы. Власти предоставят местным жителям необходимую помощь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и сбили 32 дрона ВСУ, в том числе 4 уничтожили в небе над Краснодарским краем. Еще три беспилотника сбили над Азовским морем.

Утром стало известно, что обломки БПЛА повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Северском районе.

