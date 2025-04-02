Дислексия: симптомы, причины и как ее заподозрить у ребенка

Дислексия — это расстройство, связанное с навыками чтения. При этом с умственной отсталостью или ленью дислексия ничего общего не имеет.

Что такое дислексия? Это расстройство, характеризующееся стойкой неспособностью овладеть навыком чтения при достаточном уровне интеллекта и речи, отсутствии нарушений зрения и слуха и оптимальных условиях обучения. Если соблюдены все условия, а человек все равно «смотрит в книгу и видит фигу», он не лентяй и не тупица, он действительно не способен быстро и правильно распознать буквы.

Дислексия мешает детям быстро научиться читать и писать, а взрослым — делать это правильно и с той же скоростью, что и остальные. Однако воспринимать информацию через другие каналы, например, на слух, дислектики прекрасно умеют. Никакой умственной отсталости, повторяем, нет. Среди известный людей, к слову, немало дислектиков. В их числе, например, художник Пабло Пикассо, режиссер Стивен Спилберг, актеры Том Круз, Дженнифер Энистон, Киану Ривз, Вупи Голдберг и многие другие.

Диагноз «дислексия» известен с XIX века, расстройство хорошо изучено и существуют методы коррекции, с помощью которых можно минимизировать проблему. Однако полностью избавиться от трудностей с чтением вряд ли получится.

Причины дислексии

Важно помнить, что дислексия — это не психическое заболевание. Это нейробиологическая особенность, влияющая на работу центральной нервной системы.

Причина может крыться в анатомических и функциональных отклонениях ЦНС. Например, отсутствие асимметрии полушарий в зонах, ответственных за речь, нарушение микроархитектуры и расположения нейронов преимущественно в лобных и задних теменно-затылочных зонах левого полушария.

В итоге «центр управления полетами», то есть мозг просто неправильно воспринимает и расшифровывает зрительную информацию. Но расшифровать нужно, а значит, он будет использовать более сложные пути. Именно поэтому для того, чтобы прочитать условное «мама мыла раму с мылом» дислектику потребуется больше времени и есть риск, что в буквах он запутается.

Провоцирующими факторами для развития дислексии могут быть инфекции, поражающие мозг (менингит, например), черепно-мозговые травмы, осложнения при беременности и родах (инфекции, вредные привычки матери или асфиксия плода). А усугубить ситуацию могут и социальные факторы — от «не читает, значит, еще не время» до слишком большой учебной нагрузки. Также ухудшить состояние дислектика может дефицит общения.

Ряд исследований подтверждает, что на развитие дислексии может влиять наследственная предрасположенность. Генеалогические и близнецовые исследования подтверждают роль генетики в возникновении дислексии.

Симптомы дислексии и как распознать ее у ребенка

Главный симптом — медленное чтение по слогам или буквам, которое никак не улучшается. Следите за читающим ребенком и обращайте внимание на хаотичные, неравномерные движения глаз, частое возвращение к ранее прочитанному, излишние остановки глаз на строке — все это признаки дислексии.

Также к симптомам относятся медленное формирование звуко- и буквенных ассоциаций (ребенок просто не связывает звук и значок, которым он обозначается), многочисленные ошибки и разные ошибки при прочитывании одного и того же слова, малый словарный запас, дефекты письма.

Вас должно насторожить и «угадывающее чтение» — если ребенок додумывает написанное, переставляет буквы и меняет слова. Впрочем, тут нужно проверить, возможно, со чтением как раз все в порядке, ребенок просто заметил, что из одного слова, как из конструктора можно собрать еще с десяток и теперь развлекается.

А еще ярким симптомом дислексии являются сложности с пересказом текста и формулированием его основной мысли. Впрочем, с этим регулярно сталкиваются и те, кто не страдает дислексией — все зависит от сложности текста.

Что делать?

Для начала посетить психолога, логопеда, нейропсихолога и отоларинголога. Обследование поможет поставить точный диагноз и начать коррекцию. Запускать проблему нельзя — без своевременной помощи ситуация усугубится, что приведет не только к низкой успеваемости в школе, но и снижению самооценки, формированию комплексов, проблемам с общением и развитию невроза.

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