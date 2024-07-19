Деревья загорелись возле леса в Абрау-Дюрсо под Новороссийском

Сообщение о возгорании в селе Абрау-Дюрсо на улице Школьной поступило диспетчеру 19 июля в 14:36.

По словам очевидцев, загорелись деревья около заказника. Местные жители вызвали пожарных.

В 14:43 спасатели прибыли на место происшествия и установили, что произошло возгорание на площади 300 кв. м.

В 15:13 пожар удалось локализовать, не допустив распространение огня. Сейчас пожарные тушат оставшиеся тлеющие деревья и кустарники.

Всего к тушению пожара привлекли 14 человек и 4 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на территории заказника «Абраусский» продолжался с 14 до 16 июля. Выгорело 62 га леса. Около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Также, по оценке экспертов, был нанесен ущерб экологии на сотни миллионов рублей.