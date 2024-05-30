Депутаты ЗСК на пленарном заседании рассмотрели более 40 вопросов

На очередном пленарном заседании 30 мая депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели в том числе вопрос поддержки людей, страдающих фенилкетонурией.

Это редкое заболевание, при котором всю жизнь требуется специальное лечебное питание. Для некоторых семей оно обходится слишком дорого.

«Ввели в зависимости от возраста детей. То есть чем старше, тем питания больше. И семья будет ежемесячно получать больше выплату для того, чтобы они могли приобретать это лечебное питание», — говорит зампредседателя ЗСК Николай Петропавловский.

Сеть МФЦ на Кубани — одна из самых широких в стране. Благодаря этому получить муниципальные услуги жителям края стало намного удобнее. В прошлом году открыли еще два отделения, которые оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Депутаты ЗСК отметили, что необходимо принять меры поддержки и для сотрудников МФЦ.

«Поручено вместе с министерством финансов проработать объем финансирования подготовки бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы для увеличения заработной платы работников МФЦ», — рассказывает депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Артеменко.

Кроме того, парламентарии внесли изменения в ряд нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Кубани и обеспечение населения водой.

Кубанские депутаты на сессии рассмотрели и другие вопросы, решение которых будет способствовать повышению качества жизни жителей края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», многодетные семьи получат право на компенсацию 30% расходов на квартплату и коммунальные услуги.

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