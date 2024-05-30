Кондратьев: на поддержку многодетных семей направят почти 2,3 млрд рублей

О новых мерах поддержки многодетных семей в регионе глава Краснодарского края рассказал 30 мая на 38-й сессии ЗСК. Депутаты поддержали инициативу губернатора.

Кондратьев сообщил, что в текущем году на поддержку многодетных семей дополнительно направят почти 2,3 млрд рублей.

«Президент объявил 2024-й Годом семьи. Для Кубани многодетные семьи всегда были гордостью. За последние пять лет в крае их количество выросло на треть. В 2019 году было 74 тыс., сейчас — более 94 тыс. В них воспитывают почти 309 тыс. детей. Немногие регионы могут гордиться такими показателями. Нам важно создавать условия, чтобы наши жители чувствовали себя уверенно и таких семей становилось больше. Благодарен депутатам, что поддержали инициативы, которые коснутся каждой многодетной семьи. Сегодня мы вводим новые меры поддержки. На них только в 2024 году дополнительно направим почти 2,3 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Также после вступления в силу закона в этом году многодетные семьи получат право на компенсацию 30% расходов на квартплату и коммунальные услуги.

«Такая экономия — важная составляющая семейного бюджета. Согласно новому закону, с 1 сентября учащиеся из многодетных семей будут получать разовое бесплатное питание в школах. С 1 октября вводим единый проездной билет на городской и пригородный транспорт — дети смогут пользоваться им бесплатно. Также школьники из многодетных семей получат право на бесплатное посещение музеев и выставок. Все это дополнительные возможности. Кроме того, статус многодетной семьи теперь устанавливается бессрочно и не теряется, когда дети достигают совершеннолетия», — сказал Кондратьев.

Помимо этого, родителям школьников предоставят годовую выплату для покупки школьной и спортивной формы.

Губернатор подчеркнул, что на Кубани сохраняют все существующие меры поддержки многодетных семей. В их числе ежегодная денежная выплата на каждого ребенка, краевой маткапитал на третьего или последующего ребенка. А также бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет и предоставление участков или компенсация на погашение ипотеки.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул приоритетность вопросов поддержки жителей на сессиях ЗСК.

«Многодетные семьи на Кубани пользуются уважением со стороны земляков. Новый закон позволяет беспрецедентно усилить поддержку и социальную защиту многодетных семей. Со своей стороны, готовы помочь в решении возникающих вопросов. Спасибо за позицию и принятие важного для всего края закона», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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